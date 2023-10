donderdag 19 oktober 2023 om 13:20

BEAT Cycling pikt Wessel Krul op bij Human Powered Health

Wessel Krul hoeft zich geen zorgen meer te maken over zijn toekomst. Zijn huidige werkgever – Human Powered Health – houdt er aan het einde van het jaar mee op, maar de 23-jarige Nederlander heeft inmiddels een contract getekend bij BEAT Cycling.

Krul zette zijn eerste belangrijke stappen als wielrenner voor SEG Racing Academy en kon vervolgens (eind 2021) een profcontract tekenen bij Human Powered Health. De Nederlander wist zich met goede prestaties in onder meer de Flanders Diamond Tomorrow Tour, het Kampioenschap van Vlaanderen en de hoog aangeschreven Vredeskoers in de etalage te fietsen.

Zijn verblijf bij de Amerikaanse formatie verliep echter niet van een leien dakje. Krul kreeg al snel af te rekenen met een liesslagaderblessure. “Een lang proces met testen, testen en opereren volgde daarna. De vernauwing was zo slecht te zien, dat doktoren pas op de operatietafel echt konden zeggen dat het echt zo was”, liet Krul in augustus nog weten in gesprek met WielerFlits.

Na een operatie kon hij in 2023 weer serieus aan koersen denken en liet hij weer enkele klasseflitsen zien. Zo zat hij in de Baloise Belgium Tour mee in de vlucht op de eerste dag en maakte hij in de PostNord Danmark Rundt er een doel van om de bergtrui te halen. Na op de eerste dag meegezeten te hebben in de ontsnapping, eindigde hij uiteindelijk op plek drie in het bergklassement.

Voor Krul waren de tv-minuten welkom. Vlak daarvoor had de coureur te horen gekregen dat Human Powered Health ermee ophield. “Dat kwam voor mij wel als een verrassing om eerlijk te zijn. De ploeg had namelijk veel ambitie en het was vrij abrupt. De exacte reden hebben we niet gekregen. Op zondag kregen we een mail en op maandag was er een meeting. Toen wisten we wel hoe laat het was.”

Filosofie

Krul hoeft nu echter niet meer te stressen, aangezien hij onder de pannen is voor 2024. “Ik verwacht dat we met dit team (doelt op BEAT Cycling, red.) koersen kunnen gaan winnen. De filosofie met de club, in combinatie met het eerste team, is iets moois en uniek in het wielrennen”, is Krul enthousiast. ” Verder ben ik ervan overtuigd dat dit een supermooie omgeving is om jezelf als renner, maar ook mens, te ontwikkelen.”