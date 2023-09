dinsdag 26 september 2023 om 17:07

BEAT Cycling neemt afscheid van Vincent Hoppezak en nog vier renners

Vincent Hoppezak, Guillaume Visser en Emiel Vermeulen zullen volgend jaar niet meer uitkomen voor BEAT Cycling. De Nederlandse formatie neemt in een videoboodschap op X afscheid van deze drie renners. Lucas Janssen en Stijn Daemen vertrekken eveneens bij de ploeg, maar dit was al langer bekend.

Hoppezak is misschien wel de bekendste naam, aangezien de 24-jarige Nederlander al enkele jaren tot de wereldtop behoort in het baanwielrennen. Hij veroverde de laatste jaren al verschillende medailles op nationale en internationale baankampioenschappen. Op de weg kwam hij sinds 2022 uit voor BEAT Cycling. Dit jaar werd Hoppezak negende in de Franse 1.2-eendagskoers Parijs-Troyes.

De 30-jarige Belg Emiel Vermeulen is bezig aan zijn eerste seizoen in dienst van BEAT Cycling, daarvoor kwam hij jaren uit voor de Franse formatie Go Sport-Roubaix Lille Métropole. De snelle Vermeulen snelde dit seizoen naar ereplaatsen in onder meer Puivelde Koerse, ZLM Tour en de Baloise Belgium Tour. De 23-jarige Nederlander Guillaume Visser, afgelopen zondag nog tweede in de Ronde van Midden-Brabant, komt ook pas sinds dit jaar uit voor BEAT Cycling.

Toekomst

Over de toekomst van Hoppezak, Vermeulen en Visser valt voorlopig nog weinig te zeggen. Ook Lucas Janssen weet nog niet waar hij aan toe is richting komend seizoen, zo liet hij in juni weten in gesprek met WielerFlits. Stijn Daemen hoeft zich dan weer geen zorgen te maken over zijn toekomst. De Limburger, die in 2020 Nederlands kampioen op de weg werd bij de beloften, heeft al een contract getekend bij VolkerWessels.