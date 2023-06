Lucas Janssen vertrekt bij BEAT en zoekt nieuwe ploeg: “Moeilijke periode”

Lucas Janssen moet op zoek naar een nieuwe ploeg. De tweedejaars belofte ziet zijn contract bij BEAT niet verlengd worden. “Het is een moeilijke periode”, vertelt de 20-jarige renner, die begin dit jaar als negende eindigde op het WK voor beloften.

Bij BEAT kreeg de Papendrechter de laatste twee jaar de kans om de cross en de weg met elkaar te combineren. In de zware Flèche du Sud werd Janssen in 2022 tweede in de lastige slotrit. Begin deze maand zat hij in de vijfde rit van de Baloise Belgium Tour mee in de vroege vlucht.

Verder kon Janssen zichzelf de afgelopen jaren nog niet echt laten zien op de weg. “Ik ben de enige belofterenner bij BEAT. Daardoor rijd ik bijna nooit wedstrijden in de beloftencategorie. Wat mijn niveau is? Geen idee. Ik kan in de profwedstrijden die ik rijd in ieder geval goed meekomen.”

NK voor beloften

Afgelopen weekend stond de Nederlander dan eindelijk eens aan de start van een beloftenwedstrijd: het NK op de weg. Janssen hoopte vooraf op een plek bij de eerste tien, maar kwam uiteindelijk als achttiende over de finish.

“Ik houd daar wel een beetje mixed feelings aan over. Van tevoren wist ik dat ik als eenling moest reageren op de blokken van Jumbo-Visma en Metec-Solarwatt. In de eerste helft van de koers ben ik veel met hen meegesprongen, maar daardoor had ik uiteindelijk geen antwoord meer op de beslissende move. Erg zonde met de benen die ik had.”

Tijd dringt

Op 2 juli rijdt Janssen in de Midden-Brabant Poort Omloop zijn laatste wegkoers voor BEAT. Daarna gaat hij zich richten op het nieuwe crossseizoen. De tijd om een nieuwe wegploeg te vinden dringt dus. “Daarom is het wel een moeilijke periode, ja.”

“Het maakt me niet zoveel uit bij welke ploeg ik volgend jaar rijd. Een Nederlands continentalteam of een Belgische crossploeg is mij om het even. Ik denk dat er nog veel rek in mij zit.”

“Vorig seizoen kampte ik namelijk met een knieblessure. En in december kreeg ik corona. Een maand later werd ik gewoon nog negende op het WK”, eindigt hij. “Met nog twee beloftenjaren voor de boeg denk ik dat het mogelijk moet zijn om toch minstens het podium op het WK te halen.”