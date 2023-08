BEAT Cycling maakt tweede aanwinst voor 2024 bekend

Nog een versterking voor BEAT Cycling. Nadat het Nederlandse Continental-team vrijdag de komst van Daan van Sintmaartensdijk aankondigde, maakte het zaterdag bekend dat ook Jeroen van Krimpen volgend jaar de kleuren van BEAT verdedigt. Van Krimpen komt over van clubteam Dutch Food Valley Cycling.

De 24-jarige Van Krimpen kende een succesvol 2023. Zo werd hij tweede in de Nummer1 Limburg Trofee, een wedstrijd in het kader van de Topcompetitie, en eindigde hij als derde in de Midden-Brabant Poort Omloop (1.2). Op het NK voor Elite zonder contract pakte hij het brons. In Duitsland won hij de Oderrundfahrt, een vierdaagse op nationaal niveau.

Inmiddels staan er vier renners op het rooster van BEAT voor 2024. Naast Van Sintmaartensdijk en Van Krimpen zijn dat Bram Dissel en Gil D’Heygere. Zij verlengden beiden hun contract.

