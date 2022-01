BEAT Cycling loopt uitnodiging Saudi Tour mis

Geen Saudi Tour voor BEAT Cycling in februari. De Nederlandse continentale ploeg was in de race voor een uitnodiging, maar kreeg afgelopen week slecht nieuws van organisator ASO.

BEAT had haar voorjaar graag ingevuld met deelname aan de rittenkoers in het Midden-Oosten. Eind januari rijdt de ploeg al de vijfdaagse Challenge Mallorca en de Saudi Tour (1-5 februari) had daar perfect op aangesloten.

Het team laat echter weten dat louter WorldTeams en ProTeams een uitnodiging hebben ontvangen van de ASO. “Het is dan heel moeilijk om daar als continentale ploeg tussen te komen”, laat manager Geert Broekhuizen weten. Het afgelasten van de Tour Down Under en onlangs nog de Vuelta a San Juan zorgt voor extra interesse vanuit profploegen voor een UCI 2.1-wedstrijd als de Saudi Tour.

Dit betekent dat BEAT in februari geen wedstrijd op de kalender heeft staan. Wel is er van 18-25 februari een trainingskamp in Spanje gepland. Daarna volgen in maart Le Samyn, de Ster van Zwolle, Bloeizone Elfsteden Fryslan, de Ronde van Drenthe en Olympia’s Tour.