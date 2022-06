BEAT Cycling in speciale tenues naar NK wielrennen op de VAM-berg

BEAT Cycling verschijnt vrijdag in speciale tenues aan de start van het NK wielrennen op de VAM-berg. Het gelegenheidsshirt, gemaakt van gerecycled materiaal, maakt deel uit van het ‘BEAT the Waste’-project, dat vandaag door de ploeg is gelanceerd. In dat kader rijdt de ploegleiding ook in een elektrische volgauto tijdens het NK.

BEAT Cycling wil zich met het ‘BEAT the Waste’-project hardmaken voor de verduurzaming in de wielersport. ‘De intentie van BEAT is niet om met een campagne het imago te vergroenen. BEAT wil ook niet het braafste jongetje van de klas zijn. De hele klas, de professionele wielersport, moet voor dit vak gaan slagen’, staat in een perscommuniqué.

Ploegoprichter Geert Broekhuizen is enthousiast. “Het streven naar een duurzamere manier van professioneel wielrennen maakt deel uit van de verdere ontwikkelingen van BEAT. Stap voor stap willen we met het ‘BEAT the Waste’-project betere oplossingen vinden, en deze realiseren. Geen project van weken, maar van jaren.”

Het NK wielrennen wordt op vrijdag 24 juni gehouden op en rond de VAM-berg.