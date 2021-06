BEAT Cycling heeft zevental rond voor Baloise Belgium Tour

BEAT Cycling is klaar voor de Baloise Belgium Tour, de Belgische rittenkoers die woensdag van start gaat in Beveren. Het Nederlandse continentale team rekent onder meer op Jan-Willem van Schip en Martijn Budding.

Van Schip bewaart goede herinneringen aan de Baloise Belgium Tour. De inmiddels 26-jarige hardrijder won twee jaar geleden namelijk de openingsetappe van de meerdaagse wielerwedstrijd. Van Schip bleek op de Wandelaar in Knokke-Heist sterk genoeg om het peloton een hak te zetten.

Met Piotr Havik, Budding en Luuc Bugter heeft de ploeg meerdere rasaanvallers in de selectie die wellicht een etappe kunnen winnen. De uit België afkomstige Jules Hesters, afgelopen zondag nog twaalfde in de Elfstedenronde, kan zich wellicht mengen in de massaspurts. Ook Yoeri Havik is een gevaarlijke klant als het aankomt op sprinten.

Budding was in Dwars door het Hageland nog betrokken bij de crash van Zdeněk Štybar, maar was alleen maar beurs en kan dan ook gewoon starten. Overigens staat ook Štybar, ondanks een gebroken vinger, aan het vertrek van de Baloise Belgium Tour.

Selectie BEAT Cycling voor Baloise Belgium Tour 2021 (9-3 juni)

Jordy Bouts

Martijn Budding

Luuc Bugter

Piotr Havik

Yoeri Havik

Jules Hesters

Jan-Willem van Schip