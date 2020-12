BEAT Cycling begint 2021 in Challenge Mallorca

BEAT Cycling start het komende seizoen niet in de Ster van Zwolle of de Ronde van Rhodos, maar in de Challenge Mallorca. De Nederlandse continentale ploeg is om eind januari op het Spaanse eiland de vier eendagskoersen te rijden.

Het team met Jan-Willem van Schip en Taco van der Hoorn begint op 28 januari al met de Trofeo Ses Salines, gevolgd door de Trofeo Serra de Tramuntana (29 januari), de Trofeo Andratx (30 januari) en de Trofeo Palma (31 januari). In die koersen treft het direct een aantal WorldTour-ploegen. Onder meer UAE Emirates, met Tourwinnaar Tadej Pogacar, en INEOS Grenadiers zakken af naar het grootste eiland van de Balearen.

BEAT gaat niet alleen naar Mallorca voor de vier wedstrijden. In aanloop naar de Challenge Mallorca werkt de ploeg ook nog een trainingskamp af.