B&B Hotels-KTM niet in Tour of Oman door positieve coronatests

Zoek niet naar de mannen van B&B Hotels-KTM in de aankomende Tour of Oman. De Franse formatie kampt met meerdere coronagevallen en heeft zich in extremis teruggetrokken voor de meerdaagse wielerronde in het Midden-Oosten.

B&B Hotels-KTM zou in Oman aantreden met onder meer Jens Debusschere, Eliot Lietaer, Jeremy Lécroq en Pierre Barbier, maar meerdere coronabesmettingen gooien nu roet in het eten. De Tour of Oman begint op donderdag en eindigt volgende week dinsdag. Met Mark Cavendish, Fernando Gaviria, Rui Costa en Fausto Masnada staan er meerdere toppers aan de start.

Het coronavirus zwerft de voorbije weken weer flink rond door het wielerpeloton. Zo testte Kasper Asgreen deze week al positief op het virus, is Sport Vlaanderen-Baloise niet in staat om te starten in de Tour of Antalya en Jumbo-Visma, Team DSM en BikeExchange-Jayco trokken zich vorige week terug uit de Ronde van Valencia.