Bax en Trentin ondersteunen topfavoriet Pogacar in Amstel Gold Race

Mathieu van der Poel en Wout van Aert zijn er zondag niet bij in de Amstel Gold Race, Tadej Pogačar zal daarentegen wel aan de start verschijnen. De Sloveense alleskunner zal (uiteraard) als topfavoriet beginnen aan de heuvelklassieker. Pogačar kan rekenen op steun van onder meer Matteo Trentin, Marc Hirschi en Nederlander Sjoerd Bax.

Het is niet lastig om een topfavoriet aan te wijzen voor de Amstel Gold Race, met Tadej Pogačar aan de start. De Sloveen zou aanvankelijk de Waalse Pijl rijden in aanloop naar Luik-Bastenaken-Luik, maar schrapte de midweekse wedstrijd later van zijn programma. In plaats daarvan komt hij zondag naar Zuid-Limburg. De tweevoudige Tourwinnaar stond één keer eerder aan de start van de Amstel Gold Race. In 2019 haalde hij als neoprof echter de finish niet.

Pogačar is met tien overwinningen de onbetwiste zegekoning van het voorjaar en won met de Ronde van Vlaanderen al een absolute topklassieker, maar de 24-jarige renner brandt nog altijd van ambitie. “De lente is al een groot succes voor ons team, maar we zijn hongerig om in de Ardennenklassiekers nog meer grote resultaten neer te zetten”, laat hij weten in een perscommuniqué van zijn team.

“De Amstel Gold Race is een lange en lastige wedstrijd, met veel klimwerk. We zullen klaar moeten zijn voor een lastige koers”, besluit Pogačar, die zondag zal worden bijgestaan door onder meer Marc Hirschi en Matteo Trentin. De Zwitser en Italiaan reden in het verleden zelf al top-10 in de Amstel Gold Race. Met Bax, die een erg sterke indruk maakte in Parijs-Roubaix, kleurt de selectie van UAE Emirates ook een beetje Nederlands. Felix Großschartner, Ryan Gibbons en Rui Oliveira zijn de overige namen.

Lees ook: Voorbeschouwing Amstel Gold Race 2023 – Wie doet Tadej Pogacar wat?