Bauke Mollema zeventiende op zwaar EK: “Meer zat er niet in”

Bauke Mollema was de Nederlandse troef op het EK wielrennen in Trentino, maar hij kwam niet verder dan een zeventiende plaats. “Voor mijn gevoel was het een van de zwaarste koersen van het jaar, ondanks dat het maar 180 kilometer was”, vertelt hij na afloop tegen de NOS.

“Het was echt zwaar”, zucht Mollema kort na de finish. “Het was volle bak vanaf de start. Daarna kwamen die twee langere klimmen, en op de lokale rondjes lag alles uit elkaar. Ik had niet de benen om de eerste mannen te volgen, helaas. Meer zat er niet in.”

De coureur van Trek-Segafredo had verwacht dat de koers vroeg zou openbreken, omdat weinig landen een sprinter hadden meegenomen. “Veel landen wilden een zware koers, maar ik had het al zwaar op die tweede lange klim. Ik voelde mij daar helemaal niet goed. Het ging later iets beter, maar ik had niet de benen die je moet hebben”, geeft hij aan. Uiteindelijk gaf de Groninger meer dan zes minuten toe op winnaar Sonny Colbrelli.

Mollema wist vlak voor de ultieme finale nog tot op twintig seconden te komen van de kopgroep van negen, maar Victor Campenaerts en Stanb Dewulf deden goed afstopwerk namens België. “Zij werkten niet helemaal mee. Maar volgens mij heeft het er nooit echt ingezeten. Die negen vooraan waren gewoon te sterk. Daar is niets aan te doen”, aldus Mollema, die over twee weken ook het WK in Vlaanderen rijdt.