Bauke Mollema zet nu al eerste stapjes in revalidatie dinsdag 15 september 2020 om 18:36

Bauke Mollema liep afgelopen vrijdag breuken op in zijn pols en onderarm na een valpartij in de Tour de France, maar de klimmer is alweer begonnen met revalideren. “Het duurt nog even voordat ik weer buiten mag fietsen, maar ik kon het niet laten om even op de rollers te rijden”, zo laat hij weten op zijn Facebook-pagina.

De renner van Trek-Segafredo kwam onderweg naar Puy Mary ten val en moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis van Clermont-Ferrand. De 33-jarige Mollema liet een dag na zijn crash al weten dat de operatie succesvol is verlopen. “Inmiddels ben ik alweer drie dagen thuis”, zo laat hij nu weten via social media.

“De teleurstelling was groot na het uitvallen in de Tour afgelopen vrijdag. Ik zat goed in de koers, maar een ongelukkige valpartij en het seizoen is plotseling voorbij. Dat was echt ontzettend balen. De operatie aan mijn arm en hand is gelukkig goed verlopen. Ik ben al begonnen met revalideren en hoop dat alles binnenkort weer 100% is.”

“Het duurt nog even voordat ik weer buiten mag fietsen, maar ik kon het niet laten even op de rollers te rijden”, aldus Mollema. De coureur zal dit seizoen echter niet meer in actie komen.