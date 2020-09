Bauke Mollema verliest dure tijd: “Wist niet dat daar waaiers zouden komen” vrijdag 4 september 2020 om 17:55

Bauke Mollema heeft in de waaieretappe naar Lavaur zijn goede positie in het algemeen klassement verloren. De kopman van Trek-Segafredo verloor aan de streep 1.21 minuut en wijt dat aan een slechte voorbereiding. “Ik zat te ver toen het brak. Dat was niet op de plek waar de ploeg verwachtte dat het ging gebeuren”, zegt hij na afloop tegen de NOS.

Mollema kwam als 59ste over de finish op 1.21 minuut van ritwinnaar Wout van Aert en een groot aantal concurrenten voor het algemeen klassement. “Dat is één minuut en 21 seconden te veel”, zucht Mollema. “Maar het valt me eigenlijk nog mee. De laatste tien kilometer hebben we niet veel meer verloren, maar het is gewoon zonde.”

Samen met zijn ploeggenoot Richie Porte zat hij te ver van achteren toen op 35 kilometer van de meet het peloton in waaiers getrokken werd. Volgens Mollema was dat niet besproken in de ploegbus. “Daar hadden wij geen weet van, helaas”, benadrukt de Nederlander. “Het brak net voor mij en toen was het verloren. Dat krijg je in je eentje niet meer dicht.”

Schade beperkt

Omdat ook Tadej Pogacar en Mikel Landa de slag hadden gemist, bleef het verschil relatief klein. “Dat was een geluk voor Richie en mij. Daardoor hebben we nog wel een flink tempo gereden tot de finish”, aldus Mollema, die verwacht had dat de achterstand nog groter zou zijn. “Het was nog dertig kilometer vanaf daar. Zeker als je weet dat INEOS en Jumbo-Visma veel man van voren hebben… De schade is nog redelijk beperkt gebleven, maar het liefst had ik niets verloren.”

Mollema begint als nummer 18 van het klassement aan de twee bergritten door de Pyreneeën. Zijn achterstand op de gele trui is 1.34 minuut.