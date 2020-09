Bauke Mollema: “Verbaasd dat Bernal een gaatje moest laten” donderdag 3 september 2020 om 17:40

Bauke Mollema kwam vandaag als zesde over de streep op de Mont Aigoual, maar de renner van Trek-Segafredo wist niet op te schuiven in het klassement. “Het ging op zich goed, maar ik had wel een iets zwaardere koers verwacht”, zo reageert Mollema bij de NOS.

De 33-jarige renner wilde vooral geen tijd verliezen op de Col de la Lusette en de slotklim. “Er werd vooral tempo gereden. De laatste klim was niet lastig genoeg. Het was een loper en ik heb de hele tijd op het buitenblad gereden. We reden een goed tempo, maar de kopgroep was al weg en daarmee ook de kans op de ritzege.”

“Niemand wilde zijn kaarten op tafel gooien. Ik wilde gewoon de beste renners volgen op de lastige klim, om daarna te kijken of er nog een goede uitslag mogelijk was.” Missie geslaagd dus voor Mollema. Wat heeft de Groninger geleerd over de tegenstand? “Ik was wel een beetje verbaasd dat Bernal een gaatje moest laten.”

“Hij zei in de laatste tweehonderd meter easy easy tegen Kwiatkowski. Misschien wilde hij niet harder of voelde hij zich niet goed”, aldus Mollema.