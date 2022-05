Bauke Mollema over lastige rit naar Potenza: “Belangrijk om het roze te verdedigen”

Bauke Mollema hinkte voor de start van de zevende etappe van de Giro d’Italia op twee gedachten. De ervaren Nederlander van Trek-Segafredo werd door alle bookmakers aangeduid als topfavoriet vanuit de ontsnapping, maar heeft ook ploeggenoot Juan Pedro López in de roze trui. “De vraag is of ik de ruimte ga krijgen”, vertelde hij aan Eurosport.

“Ik hoop het waar te kunnen maken”, reageert Mollema als hij hoort dat hij door veel mensen de favoriet is voor ritwinst. “Maar het is wel een lastig verhaal. Het is de eerste dag waarvan iedereen weet dat de ontsnapping wegblijft. Het wordt een groot gevecht en wij hebben de roze trui. De vraag is of ik de ruimte ga krijgen.”

De Groninger weet dat het parcours richting Potenza meer dan 4.500 hoogtemeters kent. “Op papier ligt ‘ie me, maar het is ook belangrijk om het roze te verdedigen vandaag. Ik ga niet volle bak meespringen vanuit de start. Pas na twee uur moet ik gaan uitkijken als er grote groepen wegrijden, maar anders zal je mij niet in de ontsnapping zien”, gaat Mollema verder.

Dat hij minder vrijheid heeft nu López het roze heeft? “Nee, dat zie het niet zo. Zo is de situatie. We zijn als ploeg goed begonnen aan de Giro, met drie dagen roze en een tweede plaats. Er komen nog genoeg kansen voor mij in de laatste twee weken.”