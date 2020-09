Bauke Mollema: “Iedereen was bang voor waaiers” dinsdag 8 september 2020 om 19:03

Bauke Mollema verloor vrijdag nog meer dan een minuut in de waaieretappe naar Lavaur, maar de Nederlander van Trek-Segafredo liet zich vandaag niet verrassen op weg naar île de Ré. “Het was de hele dag nerveus, iedereen was bang voor waaiers”, zo kijkt Mollema na de finish terug op de tiende etappe.

De NOS stond na afloop te wachten op de Groninger, die vervolgens zijn verhaal deed. “Het waaide niet superhard en er was ook veel tegenwind, maar iedereen was bang. Na zestig kilometer brak het een klein beetje, net als in de finale, maar ik denk niet dat er genoeg wind stond om het echt uit elkaar te rijden.”

“Ik zat gelukkig de hele tijd goed van voren. Jasper Stuyven en Edward Theuns wisten me goed van voren te houden. Die kunnen dit wel. Ik zat bij de eerste twintig voor de passage over de brug, in de laatste twintig kilometer. Dat was perfect. Het is eigenlijk wel jammer dat het daar niet uit elkaar werd gereden.”

“Je hoopt natuurlijk dat andere klassementsrenners op achterstand worden gereden, maar we zijn de dag goed doorgekomen. Het was de hele dag nerveus en iedereen wilde van voren zitten, bang om tijd te verliezen. Het was dus een stressvol dagje.” Mollema staat nog altijd dertiende in het klassement, op 2:31 van leider Primož Roglič.