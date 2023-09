maandag 25 september 2023 om 08:13

Bauke Mollema houdt blessures over aan val op EK en moet afwachten

Bauke Mollema had zich het EK in eigen land ongetwijfeld heel anders voorgesteld. De Nederlander kwam ten val nog voordat het lokale rondje bij de VAM-berg was bereikt en kon zijn weg niet vervolgen. “De dokter denkt dat er niets gebroken is”, laat Mollema aan WielerFlits weten.

Wel is er behoorlijk wat andere schade: bloeduitstortingen op de onderrug en de borstkast, meerdere schaafwonden en flinke stijfheid. “Het is even aankijken de komende dagen”, aldus de renner van Lidl-Trek, die behoorlijk baalde van zijn valpartij. “Het was echt zonde, want ik reed wel lekker op dat moment.”

‘Dat moment’ was zo’n 115 kilometer voor de finish, toen het peloton werd opgeschrikt door een grote valpartij. Met dus Mollema als een van de slachtoffers. “Een Pool bleef hangen achter het wiel van een Belg, een paar plekken voor me. Het was helemaal voorin. Ik kon er niet meer omheen en er landden nog een paar renners bovenop me.”

Het is nu afwachten hoe Mollema herstelt van zijn valpartij. Vooralsnog staan er nog vier wedstrijden op zijn programma in 2024, waaronder de Ronde van Lombardije en de Japan Cup.