Bauke Mollema: “Het was sprinten om überhaupt in het wiel te blijven” dinsdag 1 september 2020 om 19:14

Het was even aanpoten voor Bauke Mollema op de slotklim naar Orcières-Merlette, maar de renner van Trek-Segafredo verloor uiteindelijk geen tijd op zijn belangrijkste concurrenten. “Ik moest in de laatste kilometer sprinten om überhaupt in het wiel te blijven”, reageert Mollema bij de NOS.

Mollema bleek niet sterk genoeg om een gooi te doen naar de ritzege, de Nederlander kwam uiteindelijk als dertiende over de finish. “Het was op het einde heel erg explosief. Het begin viel mee, maar in de laatste vijf kilometer werd er echt een keihard tempo gereden. Het belangrijkste is dat ik geen tijd heb verloren.”

Mollema spreekt na afloop van een atypische bergetappe. “Er werd wel de hele dag hard gereden om de kopgroep terug te halen, maar het was een gekke slotklim. De beklimming was redelijk kort en niet heel steil. Dit zegt kortom niet zo heel veel over wat er nog gaat komen. Ik geloof dat iedereen wel in orde was.”

“Ik weet niet of er klassementsrenners zijn die tijd hebben verloren, maar volgens mij zaten de meeste mannen gewoon vooraan. Over twee dagen moeten we weer aan de bak. Hopelijk volgt morgen een rustig ritje.”