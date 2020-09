Bauke Mollema herpakt zich in Laruns: “Er zit verbetering in” zondag 6 september 2020 om 18:20

Met een zesde plaats in de bergetappe naar Laruns heeft Bauke Mollema zich herpakt voor twee mindere dagen. De medekopman van Trek-Segafredo gaat als nummer 13 van het klassement de eerste rustdag in. “Ik wist dat het op die laatste steile klim ging ontploffen, en daar kon ik goed mijn tempo blijven rijden”, blikt Mollema terug op de finale van de negende etappe.

“Ik voelde me goed, de hele dag al wel”, zegt hij tegen de NOS. Op de steile Marie Blanque kon Mollema de topfavorieten net niet volgen. “Ik zat de hele tijd net achter het groepje met Bardet en Quintana, en in de laatste kilometer kon ik daar bij komen. Dus ik denk dat het een goede dag was.”

Mollema zag dit weekend vooral Pogacar uitblinken in de bergen. “Hij rijdt super sterk, maar Parijs is nog ver en er kan nog veel gebeuren”, lacht de Groninger. “Zeker in deze Tour. Er zakken wat meer mannen tussenuit vandaag, zoals Emanuel Buchmann. Ik heb het gevoel dat dat nog wel vaker gaat gebeuren.”

Zelf kruipt Mollema weer richting de top-10 van het klassement. Hij is nu 13de op 2.31 minuut van gele trui Primoz Roglic. “Er zit verbetering in ten opzichte van gisteren en de eerste bergrit”, geeft hij aan. “Daar ben ik wel blij mee. Ik sta er nu redelijk voor, die minuut uit die waaierrit is jammer, maar het is nog twee weken. Als ik dit niveau weet vast te houden, dan ziet het er goed uit. De verschillen gaan in de bergritten straks nog groter worden.”