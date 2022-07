Bauke Mollema had afgelopen dagen mindere benen: “Gisteren wat last van mijn keel”

Voor de start van de achtste Touretappe toonde Bauke Mollema zich nog ambitieus voor de camera van WielerFlits, maar tijdens de rit zelf had hij niet de beste benen, vertelde hij na afloop aan het Algemeen Dagblad. Hij kwam uiteindelijk als 57ste over de streep in Lausanne. “Ik heb het nog wel geprobeerd, maar ik voel me sinds gisteren eigenlijk niet echt top.”

“Een beetje een minder gevoel in de benen”, vervolgt Mollema. “Hoe zal ik het zeggen? Een beetje minder energie zegmaar, gisteren wat last van mijn keel. In eerste instantie heb ik het nog wel geprobeerd om in een ontsnapping mee te zitten. Vanuit het peloton had er sowieso niet meer dan misschien een top-tienplaats ingezeten en vanuit de ontsnapping weet je het natuurlijk nooit. Maar die drie man reden weg en we kregen een gecontroleerde koers.”

Vroege vluchters Frederik Frison, Mattia Cattaneo en Fred Wright waren voor de voet van de slothelling allemaal weer ingerekend door het peloton. “Op het laatste klimmetje heb ik het nog wel geprobeerd, maar na een kilometer voelde ik al dat er niets meer inzat”, aldus Mollema, die de rit van tevoren had aangekruist. “Op papier leek het een mooie rit voor de ontsnapping. Wel heel veel snelle, brede wegen, dus achteraf was het nog best makkelijk achtervolgen.”

Voor Mollema “Tot eergisteren voelde ik me eigenlijk prima, had ik echt wel wat power, maar de laatste twee dagen is het wat minder. Hopelijk zet dat niet door. Morgen nog even toekijken, daarna hebben we een rustdagje. Morgen is ook een mooie rit voor de ontsnapping, dus als ik me in de start wat beter voel, zal ik daar zeker weer voor gaan”, aldus Mollema, die op de rustdag door de organisatie getest wordt op corona. “Zelf doen we dat niet meer, alleen als iemand serieuze klachten heeft. Bij mij is dat, in ieder geval volgens onze dokter, nog niet aan de orde.”