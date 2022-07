Bauke Mollema kijkt uit naar Touretappe naar Lausanne: “Heb al naar die rit gekeken”

Video

Bauke Mollema zag weinig kansen voor zichzelf in de eerste week van de Tour de France, maar met de ritten van dit weekend kan de Tour van de Nederlander eindelijk echt beginnen. De ritten naar Lausanne en Châtel zijn de aanvallers, en dus ook Mollema, op het lijf geschreven.

Mollema hoopt zich vandaag eerst te kunnen laten zien in de rit naar Lausanne. “Je weet nooit of een ontsnapping wegblijft tot de finish, of dat iemand uit het peloton toch nog gaat rijden, zoals een Michael Matthews voor de rit. Maar ik heb de afgelopen dagen wel naar die rit gekeken”, zei de Nederlander voor de camera van WielerFlits.

Nu UAE Emirates en Tadej Pogačar de gele trui hebben, verwacht Mollema meer kansen voor de vluchters. Na de eerste week voelt hij zich goed. “Ik denk dat ik er wel goed voor sta. Het was het belangrijkst om niet zwaar te vallen. Ik had een kleine val in de kasseienrit, maar daar heb ik geen last van. Ik heb wat krachten kunnen sparen, bleef uit de stress en mentaal is dat wel lekker.”