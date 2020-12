Bauke Mollema en Roglic in kersteditie Challenge of Stars

Zeven maanden na de eerste editie keert het virtuele wielertoernooi Challenge of Stars terug met een kerstuitgave. In een knock-outcompetitie nemen klimmers en sprinters uit het profpeloton het tegen elkaar op om uit te maken wie virtueel de sterkste is in hun specialisme.

Het virtuele toernooi wordt georganiseerd door RCS Sport, organisator van onder meer de Giro d’Italia, in samenwerking met het online trainingsplatform Bkool. In de klimwedstrijd gaan onder anderen de winnaars van de Giro en de Vuelta, Tao Geoghegan Hart en Primož Roglič, van start. Sam Bennett en Arnaud Démare, die afgelopen seizoen de puntentruien wonnen in respectievelijk de Tour en de Giro, zijn bij de acht namen in de sprintwedstrijd.

De kersteditie van de Challenge of Stars start op zaterdag 26 december en wordt uitgezonden op de social media van de Giro d’Italia. In Nederland zendt Ziggo Sport het event uit, in België is het toernooi op Eleven Sports te volgen. Ook op de Eurosport Player zijn de beelden te zien. In mei werd de eerste editie van de Challenge of Stars gehouden. Fabio Jakobsen was de beste sprinter, Giulio Ciccone zegevierde in de klimwedstrijd.

Deelnemers klimwedstrijd

João Almeida

Giulio Ciccone

Tao Geoghegan Hart

Bauke Mollema

Primož Roglič

Harold Tejada

Harm Vanhoucke

Ben Zwiehoff

Deelnemers sprintwedstrijd

Pascal Ackermann

Sam Bennett

Arnaud Démare

Caleb Ewan

Tim Merlier

Sacha Modolo

Mads Pedersen

Ben Swift