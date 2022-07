Bauke Mollema: “Dit is de beste rit voor mij in de Pyreneeën”

Video

Bauke Mollema heeft de zestiende etappe van de Tour de France, van Carcassonne naar Foix, met rood omcirkeld in zijn agenda. De Nederlander van Trek-Segafredo had voor de start nog de hoop om mee te schuiven in een vroege vlucht, maar maakt geen deel uit van de juiste ontsnapping. “Grote kans dat er weer een groep voorop blijft”, vertelt Mollema aan WielerFlits.

Na de derde en laatste rustdag in Carcassonne trekt de karavaan vandaag naar Foix. Vroeg in de rit liggen twee klimmetjes, maar het echte werk begint op 65 kilometer van de meet. Dan volgen achtereenvolgens de Port de Lers en de Mur de Péguère, gevolgd door een afdaling van 27 kilometer naar de finish.