Bauhaus keek uit naar Hongarije: “Heel mooi dat ik meteen kon winnen”

Phil Bauhaus was vanzelfsprekend erg blij met zijn etappezege in de Ronde van Hongarije. Na de wedstrijd vertelde de Duitse sprinter van Bahrain Victorious dat hij al een paar weken naar deze koers had uitgekeken.

“Ik wilde graag een etappe winnen en het is heel mooi dat het dan meteen lukt. Het neemt gelijk wat druk bij de ploeg weg”, zei Bauhaus. “De komende dagen komen er meer kansen voor de sprinters en het zou geweldig zijn om dan weer een goed resultaat te behalen.”

De laatste kilometers van de etappe naar Kaposvár zijn hectisch geweest, constateerde hij. “Het ging vrij snel. De laatste bocht met nog 1,2 kilometer was cruciaal en ik zat daar op de perfecte plek. Ik voelde me goed, kon mijn sprint perfect lanceren en maakte het daarna af.”

Behalve als etappewinnaar werd hij ook als de eerste drager van het geel gehuldigd. “Het is altijd speciaal om de leiderstrui te dragen en het is mooi om morgen met de ploeg de trui in ons midden te hebben. Ik verwacht nog meer sprints en hoop nog een keer dicht bij de zege te komen.”