Phil Bauhaus sprint naar winst in Hongarije, Kooij zevende

Phil Bauhaus heeft de openingsetappe van de Ronde van Hongarije gewonnen. In Kaposvár was de Duitser van Bahrain Victorious de snelste in een massasprint. Jakub Mareczko werd tweede, Jordi Meeus derde. Bauhaus werd tevens de eerste leider.

Terwijl het Giro-peloton vandaag van Modena naar Cattolica koerste, ging meer dan vijfhonderd kilometer noordoostelijker de Ronde van Hongarije van start. Vorig jaar werd deze etappekoers door neoprofs gedomineerd: ‘thuisrijder’ Attila Valter won, vóór Quinn Simmons. Het vijfdaagse evenement begon met een rit in lijn over 173 kilometer van Siófok naar Kaposvár, met in de eerste koershelft een beklimming van derde categorie.

Van den Bossche in de vlucht van de dag

Na zo’n twintig kilometer, toen de eerste tussensprint al achter de rug was, kwam de vlucht van de dag tot stand. Fabio Van den Bossche van Sport Vlaanderen-Baloise, die ook op de baan rijdt, sloeg de handen ineen met de Spanjaard Diego Pablo Sevilla en Patryk Stosz uit Polen. Op de enige klim van de dag, na 47 kilometer, hadden ze al drie minuten te pakken op het peloton. Toch hield het grote pak de drie vluchters altijd binnen schootsafstand.

Het was vooral Vini Zabù dat de achtervolging op de kopgroep leidde. De Italiaanse ploeg keerde in Hongarije terug in het peloton, nadat het team voor dertig dagen werd geschorst vanwege twee recente dopinggevallen. Met Jakub Mareczko had de formatie van Francesco Frassi een favoriet voor de etappezege in huis. Ook Mazowsze Serce Polski, de ploeg van Mihkel Räim, hielp mee bij het kopwerk.

Op 29 kilometer van de streep had de kopgroep nog altijd 1:38 op het peloton, maar toen werden de drie vluchters staande gehouden bij een dichte spoorwegovergang. Na een kort oponthoud konden de aanvallers weer verder. Het grote pak hoefde echter niet te stoppen, waardoor plots een flinke hap van de voorsprong werd genomen. De kopgroep reed nog enige tijd met een kleine minuut voorsprong vooruit, maar met nog zeven kilometer te gaan was alles bij elkaar.

Vanaf dat moment was het aan de ploegen van de sprinters. BORA-hansgrohe werkte hard voor Jordi Meeus, met Mike Teunissen en Olav Kooij vlak daarachter. Meeus ging de sprint aan, maar Phil Bauhaus kon erlangs komen. Mareczko kwam snel opzetten, maar was te laat.