Battle of the North voor vrouwen mikt op zesdaagse, Vårgårda gaat zelfstandig verder

Het plan voor de gloednieuwe Battle of the North-rittenkoers voor vrouwen is door de coronacrisis wat uitgesteld, maar de organisatie geeft niet op. Er is een aanvraag gedaan voor een zesdaagse ronde van 16-21 augustus 2022 door Denemarken, Noorwegen en Zweden. Ook is duidelijk dat de Vårgårda-wedstrijden zelfstandig verdergaan.

Aanvankelijk was het plan om van de Battle of the North een tiendaagse te maken, waarmee het de tegenhanger moest worden van de Tour de France als ‘grote ronde’ in het vrouwenwielrennen. Wedstrijdorganisator Roy Moberg, ook actief voor de Ladies Tour of Norway, ziet echter in dat dat niet mogelijk is in augustus als ook de Vårgårda-koersen op de kalender staan.

“We hebben lang geprobeerd om de Vårgårda-eendagswedstrijd in ons plan onder te brengen, maar zij willen hun eigen concept voortzetten”, vertelt Moberg. “Geen hard feelings daarover van onze kant hoor, want Vårgårda is een uniek concept met sterke historie. We begrijpen dat ze dat niet willen opgeven.”

‘Uniek en spectaculair’

The Battle of the North wordt daardoor iets korter dan oorspronkelijk gepland, namelijk zes dagen in plaats van tien dagen. De organisatie is officieel in handen van de Ladies Tour of Norway, met steun van de Deense en de Zweedse wielerbond. Het plan is om twee etappes door Jutland (Denemarken) te rijden, gevolgd door drie etappes in Noorwegen en een rit met start of finish in Zweden. “We zetten hoog in, met een unieke en spectaculaire rittenkoers”, aldus Moberg.

“Het is geen geheim dat we geprobeerd hebben om een plekje in de Women’s WorldTour-kalender te vinden in mei of juni”, zegt projectmanager Anders Eia Linnestad. “Dat had ons de ruimte gegeven om flexibel te zijn met een tiendaagse. Daarnaast vermijd je dan ook grote wereldwijde sportevenementen die in augustus plaatsvinden.” Maar die mogelijkheid is er dus niet. Vandaar de aanvraag bij de UCI voor augustus 2022.