Bas Tietema tevreden over profdebuut: “Dit is wel anders dan de Ronde van Hank”

Bas Tietema kijkt content terug op zijn debuut als profwielrenner bij Bingoal Pauwels Sauces WB. Na een nerveuze koers wist hij in het voorste peloton te eindigen. “Ik denk dat dit niet gek was”, liet hij na afloop weten aan WielerFlits.

Na de finish treffen we een zichtbaar blije Tietema. “Ik ben heel tevreden. Het is wel anders dan de Ronde van Hank dit”, vertelt hij met een brede lach. Vooraf voorspelde hij al dat het vanwege de harde wind een nerveuze koers zou worden, wat bleek te kloppen. “Het was super hectisch, zeker voor een eerste koers. Het werd nergens écht uit elkaar gereden, maar het was constant zenuwachtig. Er was de hele tijd stress, want iedereen wilde van voren zitten. Maar we hebben als team bijna de hele tijd wel van voren gereden.”

Ook in aanloop naar de sprint kon hij zijn mannetje staan. “We zouden proberen Karl (Patrick Lauk, red.), die uiteindelijk derde wordt, zo goed mogelijk af te zetten. Het was ook in de finale weer super hectisch, iedereen kwam er constant overheen. Op anderhalve kilometer kwam ik naast Alpecin-Fenix en probeerde ik erlangs te rijden. Vanaf dat moment zaten we eigenlijk best goed”, vat de 27-jarige Zwollenaar samen.

De komende dagen hoopt hij ook een rol van betekenis te kunnen spelen voor zijn ploeg. “Morgen wordt lastiger, maar zou uiteindelijk ook wel een sprint kunnen worden. Daar wil ik dan ook zo lang mogelijk van dienst zijn. Etappe drie, met finish bergop, verwacht ik niet bij de eersten te finishen. Misschien ga ik nog een keer voor een ontsnapping deze week.” En daarna? “Dat gaan we na deze koers bekijken”, sluit hij af.