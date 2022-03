Bas Tietema voor Ronde van Drenthe: “Wil van voren meedoen richting finale”

Video

Bas Tietema hoopt zich in de Ronde van Drenthe te herstellen van zijn mindere prestatie in de Visit Friesland Elfsteden Ronde, waar hij de finish niet haalde. “Ik rijd met nummer 61, maar het is niet zoals in de Tour de France dat 1 daadwerkelijk de kopman is”, vertelt de renner van Bingoal Pauwels Sauces WB voor de start aan WielerFlits.

“Ik zal vandaag Milan Menten en Laurenz Rex helpen. Milan won vorige week een UCI 1.2-wedstrijd in Frankrijk en Laurenz rijdt ook al wel sterke finales. Hier zijn minder WorldTeams, dus ik denk dat zij bij de beteren gaan zijn”, legt Tietema uit. “Mijn taak is om in de eerste honderd kilometer op te letten, en dan richting de VAM-berg te helpen met plaatsing.”

“Vorige week reed ik zelf in Friesland niet zoals gehoopt. Ik zat te ver van achteren in de waaiers en heb de hele tijd achter de feiten aan gereden. Dan kan je nog zo hard trappen, maar doe je het voor niets… Alleen was het fysiek niet heel slecht”, vertelt hij. “Mijn doel voor vandaag is focussen en zelf constant erop hameren dat mijn positie belangrijk is. Ik kan van voren meedoen richting de finale, maar dan gaan de beteren wel wegrijden.”