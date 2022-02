Bas Tietema deelt programma: Kuurne-Brussel-Kuurne volgende koers

Bas Tietema heeft zicht op zijn programma voor de komende weken. De 27-jarige Nederlander, die vorige week in de Tour of Antalya zijn vuurdoop beleefde als beroepswielrenner, zal op zondag 27 februari weer in actie komen tijdens Kuurne-Brussel-Kuurne.

Bingoal Pauwels Sauces WB, de ploeg van Tietema, heeft een klassiek programma uitgestippeld voor de Zwollenaar. Na Kuurne-Brussel-Kuurne richt Tietema, vooral bekend van zijn YouTube-serie Tour de Tietema, zich op Le Samyn (1 maart), de Visit Friesland Elfsteden Race (6 maart), de Profronde van Drenthe (13 maart), Grand Prix de Denain (17 maart) en de Bredene Koksijde Classic (18 maart).

“Ik ben echt superblij met dit enorm mooie programma. Nu het erop lijkt dat het publiek weer in grote getalen aanwezig mag zijn, hoop ik jullie langs de kant te zien in een van deze mooie koersen”, laat Tietema weten op de Instagram-pagina van Tour de Tietema.

