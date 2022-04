Bas Tietema: “Als ik realistisch ben rijd ik geen finale vandaag”

Video

Bas Tietema heeft voor de camera van WielerFlits vooruitgeblikt op de Volta Limburg Classic, waar hij samen met zijn ploeg Bingoal Pauwels Sauzen WB aan de start staat. De Nederlandse YouTuber is realistisch voor de start. “Ik wil in dienst rijden voor mijn ploegmaten voordat de finale losbarst.”

“Dit is een heel zware wedstrijd, het is een soort Amstel Gold Race”, aldus Tietema. “Als ik realistisch ben dan is dit geen parcours waar ik finale ga rijden. Ik sta dan ook best wel relaxt aan de start. Ik heb vorige week nog goed getraind hier en de conditie is heel goed. Ik hoop dat ik een goede koers kan rijden met het oog op de rest van het seizoen.”

Daarnaast komt Tietema terug op de eerdere wedstrijden die hij betwiste dit seizoen: “De koers in Friesland was gewoon echt een mindere wedstrijd voor mij en in Drenthe had ik pech door op een slechte moment lek te rijden. Na de GP de Denain was ik dan weer heel tevreden”, aldus de Nederlander. “Het is soms gewoon nog heel wisselvallig, ik heb geen basis van jaren training. Als ik twee koersen na elkaar rijd voel ik dat mijn basis te smal is. Maar het gaat echt nog steeds veel beter. Als ik nu bijvoorbeeld kijk waar ik in december stond, dan maak ik reuzenstappen.”

Zijn ploeg staat hier aan de start met onder meer Italiaan Marco Tizza en Belg Kenny Molly. “Een aantal jongens in het team maken zich via deze koers klaar voor de Amstel Gold Race en de Waalse koersen. Ik hoop dat ik in dienst van hun kan rijden voor de finale echt losbarst.”