Bas de Bever keert terug bij de KNWU

Bas de Bever, die in 2018 na vijftien jaar stopte als BMX-bondscoach, gaat weer aan de slag bij de KNWU. Nadat hij tweeëneenhalf jaar actief was bij TalentNED, waar hij aan het hoofd stond van het mountainbike-team, gaat De Bever nu het opleidingstraject Baan Sprint leiden.

“Ik kijk met veel plezier terug op mijn 2,5 jaar bij TalentNED en ben trots op hetgeen wat we hebben opgebouwd”, geeft de De Bever aan. “Ik had nu het gevoel dat mijn rol was uitgespeeld en geef het stokje graag over aan Olaf Noorbergen”, verklaart de voormalig downhill-mountainbiker zijn overstap. Olaf Noorbergen was de afgelopen twee jaar De Bevers assistent als trainer-coach bij de opleidingsformatie van TalentNED.

Gerard Kemkers, directeur bij TalentNED, kijkt ook positief terug op de samenwerking met De Bever, die de komende tijd dus met jonge baanwielrenners zal gaan werken. “We hebben geweldige discussies over talentontwikkeling gevoerd. Tegelijkertijd heeft de organisatie zich in vogelvlucht ontwikkeld, mede dankzij Bas”, aldus Kemkers.

“Bas heeft aangegeven graag ruimte te willen maken voor Olaf en zijn geluk elders te beproeven. Het is mooi om te zien dat hij actief blijft in de talentontwikkeling en werkzaam in de fietssport blijft. Iemand als Bas neemt een heldere visie mee op gebied van talentontwikkeling”, laat de oud-schaatscoach weten.