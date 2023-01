Bart Wellens: “Mathieu van der Poel stuurt minder goed door veranderde fietspositie”

Mathieu van der Poel kwam in de Wereldbeker Zonhoven twee keer ten val, voordat Wout van Aert definitief van hem wegreed. Het lijkt erop dat MVDP deze winter meer technische fouten maakt dan voorheen. Tweevoudig wereldkampioen veldrijden Bart Wellens denkt de oorzaak daarvan te weten: hij wijst naar de veranderde fietspositie van Van der Poel.

“De positie van Van der Poel is veranderd nadat hij zo’n drie à vier jaar geleden echt wegcoureur is geworden”, legt Wellens uit in de veldritpodcast CROSS van Play Sports. “Je zit dieper en er komt meer druk te staan op je voorwiel. Mathieu is daardoor veel meer fouten beginnen te maken. Dat zag je de voorbije jaren ook bij Van Aert. Al vind ik wel dat hij nu beter stuurt dan vroeger. Maar nog altijd niet beter dan Mathieu. Bij hem zie je dat hij door die wegpositie aan te nemen minder kan sturen in het veld. Zeker met de snelheid waarop zij een bocht nemen of door zand rijden.”

Een paar jaar geleden had Van der Poel nog in een comfortabelere houding, zegt Wellens. “Nu zit hij meer in die aerodynamische wegpositie en dan ga je ook iets meer fouten maken. Al kunnen mannen zoals Van der Poel die fouten compenseren met hun kracht en er toch nog iets van maken.”

Wat ook niet meehelpt voor Van der Poel, denkt Wellens, is dat de Nederlander continu in beeld rijdt. “De camera’s staan steeds op beiden (Van der Poel en Van Aert, red.) gericht en iedereen ziet: ‘Oh, hij is alweer gevallen.’ Maar nee, op zich kan het geen kwaad, want ze compenseren hun fouten, zoals ik al zei. Maar ik ben er wel van overtuigd dat je door de wegpositie meer voorover leunt en zo meer aerodynamisch zit. Met als gevolg dat je minder goed kan sturen tijdens de cross.”