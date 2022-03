Bart Wellens blijft Intermarché-Wanty Gobert trouw

Een nieuw hoofdstukje in de soap rond het Tormans veldritteam. Bart Wellens, nochtans een trouwe volgeling van sponsor Jan Tormans, blijft Intermarché-Wanty Gobert trouw.

Bart Wellens staat sinds 2020 mee aan het roer van het Tormans crossteam, onderdeel van Intermarché-Wanty Gobert. Maar net na het WK in Fayetteville geraakte bekend dat de voormalige wereldkampioen samen met sponsor Jan Tormans – en een aantal renners – zou opstappen en mee deel zou uitmaken van een nieuw veldritteam, onder de vleugels van Patrick Lefevere en Quick-Step-Alpha Vinyl.

Jan Tormans verduidelijkte intussen al de plannen, maar de voorbije weken kwam er een belangrijke kink in de kabel toen bleek dat zowel zowel Joran Wyseure als Emiel Verstrynge, respectievelijk wereld- en Belgisch kampioen bij de beloften, sponsor Tormans niet volgden en naar Alpecin-Fenix trokken. Waar de toekomst van de profs Quinten Hermans en Corné van Kessel ligt, weten we vandaag nog steeds niet. Wel dat zij – net als Tormans – tot 31 december van dit jaar onder contract liggen bij Intermarché-Wanty Gobert.

Vrouwen- en continentaal opleidingsteam

Wellens zelf voelde zich een mes in de rug gestoken toen hij hoorde dat zijn twee beloften naar Alpecin-Fenix verhuisden. Vanavond meldt Intermarché-Wanty Gobert echter dat Wellens de ploeg trouw blijft en niet in het verhaal met Quick-Step meegaat. “Binnenkort wordt het WorldTour-team aangevuld met een vrouwenteam en een continentaal opleidingsteam”, zegt Wellens op de ploegsite. “Dankzij deze uitbreiding kunnen onze veldrijders straks kiezen uit een grote verscheidenheid aan wedstrijden in hun wegprogramma.”

Wellens heeft naar eigen zeggen ook nog extra uitdagingen op de weg in het verschiet. “Om te beginnen met mijn rol als sportdirecteur bij het WorldTour-team. Ik hoop de komende maanden bij te dragen aan het succes van de ploeg door mijn collega sportdirecteurs een handje te helpen en onze renners te adviseren.”

Zowel sponsor Jan Tormans als Bart Wellens zelf waren vanavond niet bereikbaar voor een woordje extra uitleg.