Bart Hordijk stapt tussentijds over van Team DSM naar Metec-Solarwatt

Bart Hordijk heeft zijn contract bij Development Team DSM ingeleverd. Het 18-jarige klimtalent deed dat met wederzijds goedvinden van de opleidingsploeg van het Nederlandse WorldTeam. Metec-Solarwatt bevestigt aan WielerFlits dat Hordijk komend seizoen voor hen zal rijden. Samen met Lars Oreel maakt hij de Tielse formatie voor 2023 compleet.

Hordijk – in december viert hij zijn negentiende verjaardag – had nog een contract tot het einde van 2023 bij Development Team DSM. Het beste resultaat van jongeling was een 25ste plek in de laatste rit – een bergetappe – in de Ronde van Hongarije dit jaar. Vorig jaar werd hij als junior nog tweede in de zware Baskische eendagskoers Gipuzkoa Klasikoa, gewonnen door de vice-wereldkampioen bij de junioren Antonio Morgado. Ook won Hordijk twee nationale Franse rittenkoersen.

Dat deed Hordijk in het shirt van Willebrord Wil Vooruit, maar aanvankelijk had hij niets met wielrennen. Hij voetbalde in de jeugd van profclub FC Dordrecht. Na diverse blessures kwam hij toch op de fiets terecht en daarvoor was hij eigenlijk voorbestemd. Zijn vader Jan was eind vorige eeuw namelijk ook prof, bij onder andere Foreldorado-Golff. In 2002 won hij namens de destijds sterke Nederlandse Continental-formatie Axa-VVZ de openingsrit in de Ronde van Japan.

Ook wijlen Jan Hordijk senior was in de jaren zeventig namelijk vier jaar lang wielerprof. Hij reed onder meer voor de vermaarde Amstel Bier-ploeg van Herman Krott én de Belgische formatie Beaulieu-Flandria (1972). Daar was Jan Hordijk senior ploegmaat van onder meer Johan De Muynck, Eric De Vlaeminck, Freddy Maertens en de enige twee Nederlandse winnaars van de Tour de France: Jan Janssen én Joop Zoetemelk. Bart Hordijk kan dus de derde generatie in het profwielrennen zijn.

Dubbel zelfs, want ook zijn moeder Judith was deel van het profpeloton. In 1995 pakte ze brons op het NK baanwielrennen (puntenkoers), een jaar later was ze ploeggenote van Leontien Zijlaard-Van Moorsel bij VKS. Haar vader Sjef van den Burg werd dan ooit weer twee keer tweede in de Ster van Zwolle. Hij was ook lid van de Nederlandse selectie die in 1969 de Ronde van de Toekomst wist te winnen. Onder meer Fedor den Hertog en eindwinnaar Joop Zoetemelk waren toen zijn ploeggenoten.

Tim Marsman en Lars Oreel

De ploeg van Metec-Solarwatt is met de komst van Hordijk rond voor 2023. Eerder werden al junior Michiel van Vliet (18) en voormalig schaatser Roy Hoogendoorn (21, Willebrord Wil Vooruit) aangekondigd. Daar komt ook de Zeeuw Lars Oreel (23) bij. De renner uit Goes kwam in 2018 (DESTIL-Parkhotel Valkenburg) en 2019 (het Duitse Dauner D&DQ-Akkon) al uit op Continental-niveau, maar raakte daarna een beetje uit zicht. Dit jaar reed hij zich echter opnieuw in de kijker. Namens ZRTC Theo Middelkamp won hij liefst negen wedstrijden het afgelopen jaar, al waren dat wel geen profkoersen. Hij mag zich bij Metec-Solarwatt opnieuw bewijzen. Tegenover de komst van de vier nieuwelingen staat het vertrek van Hartthijs de Vries (Team Tietema) en Rick Ottema (Allinq). Niels van Ekeren en Thomas Mijnsbergen hebben besloten om hun wielercarrière vaarwel te zeggen. Alle andere renners zullen ook in 2023 bij de Continental-formatie uit Tiel rijden. Dat betekent ook dat Tim Marsman bij de ploeg van Michel Megens blijft. De 22-jarige renner is laatstejaars belofte en heeft een dijk van een seizoen achter de rug. Hij won een rit en werd vierde in de Tour de Normandie, eindigde als zesde in Le Triptyque des Monts et Châteaux, als tweede in de Flanders Tomorrow Tour (achter Lars Boven van Jumbo-Visma Development) en derde in de Ronde van de Zuid-Bohemen. Hij had een aanbod van Bas Tietema op zak, maar bedankte. Binnen Metec-Solarwatt houden ze er overigens wel rekening mee dat Marsman mogelijk nog de stap naar de profs maakt. Als dat nog gebeurt, zal Megens op zoek gaan naar een extra renner. Hij wil graag met zestien renners 2023 aanvangen.