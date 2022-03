Barnabás Peák haalt uit naar BikeExchange: “Intermarché-Wanty Gobert heeft alles wat ik gemist heb”

De verrassende nummer twee in de Ronde van Drenthe 2022 heet Barnabás Peák. De 23-jarige Hongaar is dit jaar nieuw bij Intermarché-Wanty Gobert en hij beloonde zichzelf met het podium na een oplettende koers. “Ik ben hier echt heel erg blij mee, het is mijn eerste redelijk goede resultaat sinds lange tijd”, vertelt de jongeling voor de camera van WielerFlits.

Peák kon rekenen op wat ervaring, ondanks zijn jonge leeftijd. “Ik reed hier al eens in 2019 toen ik bij SEG Racing Academy reed. In die periode woonde ik ook in Nederland, dus ik weet hoe zo’n koers met de wind werkt. Ik ben echt heel blij dat ik die ervaring kon gebruiken en dat ik in een goede conditie ben om vooraan mee te doen. Ik was al blij dat ik mee was, want dat koste best veel moeite. Dries Van Gestel (de winnaar, red.) deed een sterke aanval op de VAM-berg, waardoor ik op mijn limiet zat. In de slotfase heb ik me dan gefocust op mijn sprint, om een goed resultaat te halen.”

Gebrek aan vertrouwen bij BikeExchange

De voormalig Hongaars kampioen werkte de voorbije twee jaren af bij het Australische Team BikeExchange. Pas in december verzekerde Peák zich van een langer verblijf als wielerprof, bij Intermarché-Wanty Gobert. “Team BikeExchange heeft me niet heel goed behandeld”, haalt de jongeling uit. “Dat was ook de reden waarom ik niet presteerde. Om eerlijk te zijn was ik juist blij dat ik kon vertrekken. Daarbij kon ik niet beter terechtkomen dan bij Intermarché-Wanty Gobert. Deze ploeg heeft alles wat ik de laatste twee jaren gemist heb.”

“Ik heb beter materiaal én ze hebben het vertrouwen in mij dat ik kan meedoen in finales”, gaat Peák verder. “Ik ben blij dat ik ze heb kunnen bewijzen dat ze in mij een goede renner hebben aangetrokken. Intermarché-Wanty Gobert geeft om welke renner ik ben. Ze weten waarin ik goed ben: leadouts, waaierkoersen, korte klimmetjes zoals hier op de VAM-berg. Ze hebben een toegewijde plek voor mij, ze hebben duidelijke doelen voor mij én ik krijg veel wedstrijden. Dat deed ik de laatste twee jaar niet veel, terwijl mijn lijf veel koersdagen nodig heeft om goed te kunnen presteren.”