Barguil ziet voorbereiding op Giro verstoord worden: “Hoop op tijd te herstellen”

Warren Barguil eindigde in de Waalse Pijl nog in de top-tien, maar vier dagen liep het voor geen meter in Luik-Bastenaken-Luik. Hij zou La Doyenne niet uitrijden. Op sociale media schrijft de Fransman dat hij bronchitis had en nu antibiotica neemt om op tijd te herstellen voor zijn eerste Giro d’Italia.

“Vrijdag kreeg ik een zere keel, wat later zakte naar de bronchiën”, vertelt de 31-jarige Barguil over zijn aanloop naar LBL. “Van zaterdag op zondag had ik een gecompliceerde nacht, maar ik was bezig met mijn doel. De benen waren goed, dus ik dacht dat het wel over zou gaan.”

Dat gebeurde niet. “Toen ik aan de voet van La Redoute kwam, wist ik dat het lastig zou worden. Ik probeerde er doorheen te rijden, maar moest stoppen. Mijn bronchiën brandden en ik hoestte. Natuurlijk ben ik superteleurgesteld, want de benen waren goed en zulke omstandigheden vind ik normaal gesproken prettig. (…) Ik geef nooit op, maar het was gisteren (zondag, red.) de enige keuze.”

“Ik neem nu even rust en hoop met behulp van antibiotica op tijd te herstellen voor mijn eerste Giro d’Italia”, aldus Wawa, die dus zijn debuut zal maken in de Ronde van Italië. De Tour de France reed hij al acht keer, de Vuelta a España viermaal. De Giro begint dit jaar op zaterdag 6 mei in Fossacesia Marina.

