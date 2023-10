vrijdag 20 oktober 2023 om 15:02

Bardiani CSF-Faizanè vindt opnieuw een nieuwe titelsponsor

De wielerploeg die bekend is als Bardiani CSF-Faizanè heeft voor 2024 een nieuwe hoofdsponsor gevonden. VF Group sluit vanaf volgend jaar als nieuwe titelsponsor, waardoor de ploeg gaat koersen onder de naam VF Group-Bardiani CSF-Faizanè.

VF Group is een Italiaans bedrijf dat gespecialiseerd is in de bouw, renovatie en mechanische en elektrische installaties. De hoofdzetel is gevestigd in Modena, in de regio Reggio-Emilia. “We zijn heel blij met deze nieuwe partner”, vertelt ploegmanager Roberto Reverberi in een statement. “Het is een jong bedrijf dat onze filosofie deelt. Onze jonge renners doen ervaring op op het hoogste niveau en strijden daar tegen de beste renners ter wereld.”

“Ik wil Vicenzo Oliva (de CEO van VF Group, red.) bedanken voor de steun om ons te laten groeien. We gaan ons best doen om het vertrouwen terug te betalen met mooie resultaten”, aldus Reverberi, die ook aangeeft dat zijn Italiaanse ProTeam een solide structuur heeft, mede dankzij de komst van VF Group. Bardiani en CSF, die tot hetzelfde bedrijf behoren, blijven aan boord als titelsponsoren, evenals Faizanè.

Het afgelopen jaar heette de ploeg Green Project-Bardiani CSF-Faizanè en de drie jaren daarvoor was de naam Bardiani CSF-Faizanè.