Bardet wil nog verder stijgen, Almeida had verschillen niet verwacht

De zeventiende etappe van de Giro d’Italia zorgde voor de nodige verschuivingen in het algemeen klassement. João Almeida steeg dankzij zijn tweede plaats in de daguitslag naar de achtste plek, terwijl Romain Bardet de nieuwe nummer zes is.

“Het was een snelle start van de etappe voordat de ontsnapping wegreed”, blikte Bardet terug. “De jongens hielden me goed in positie in aanloop naar de eerste zware klim. Na de top zaten we met drie man in de voorste groep, wat geweldig was. Ze brachten me in een goede positie naar de laatste klim.”

Vanaf dat moment was het volle bak, zei de Franse renner van Team DSM. “Ik was alleen maar gefocust op het rijden van mijn eigen tempo. Het was echt zwaar en Michael Storer deed het geweldig door me helemaal naar de streep te helpen. We zijn weer een dag dichter bij Milaan en we blijven alles geven om nog verder op te schuiven in het algemeen klassement.”

Almeida: “Zulke verschillen niet verwacht”

“Ik denk niet dat we meer hadden kunnen doen dan dit”, zei Almeida. “De jongens beschermden me en werkten voor me. Ze deden een flinke inspanning in de vallei in aanloop naar de laatste klim. Omdat ik me goed voelde, probeerde ik het daar. Eerlijk gezegd had ik niet zulke verschillen verwacht en dat ik plaatsen zou opschuiven in het klassement.”

“Dat ik tweede werd op deze zware klim en ik nu achtste sta in het klassement geeft me extra motivatie en vertrouwen voor de resterende etappes”, aldus de Portugees.

Bouchard: “Nog vaker aanvallen om de trui tot aan Milaan te houden

Bouchard deed een goede zaak voor het bergklassement door 49 punten op te strijken. Daarmee bracht hij zijn totaal op 180. Op de Passo San Valentino was hij aanvankelijk gelost, maar wist hij zich terug te knokken naar Gianni Moscon, Dan Martin en Antonio Pedrero om dan op de top de volle buit te pakken.

“Voor de vijfde keer deze Giro kwam ik in de vlucht van de dag terecht. Op de eerste lange klim lukte het me om op 700 meter van de top terug te komen bij de drie koplopers. Ik ben blij dat ik mijn koppositie kon uitbreiden, maar ik moet nog vaker in de ontsnapping komen als ik de trui tot in Milaan wil houden”, aldus de Franse renner van AG2R Citroën.