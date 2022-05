Bardet en Arensman in favorietengroep op Etna: “Goede eerste test”

Team DSM kijkt met een tevreden gevoel terug op de eerste bergetappe naar de Giro d’Italia. De Nederlandse ploeg eindigde met kopman Romain Bardet en luxeknecht Thymen Arensman in de favorietengroep bovenop de vulkaan. “Het was een goede eerste test voor ons”, laat Bardet weten na afloop.

“We hebben als ploeg een goede etappe gereden. We zaten goed gepositioneerd aan de voet van de klim en op de klim kreeg ik de juiste hulp van de jongens”, aldus de Franse klimmer. “Uiteindelijk was er geen grote strijd tussen de klassementsrenners. Daarom denk ik dat het een prima etappe was voor ons, een goede start van de Giro.”

Ook ploegleider Matt Winston is blij met de prestatie van Bardet en Arensman. “In de eerste bergrit is iedereen nerveus, en het geldt ook als eerste test om te zien waar iedereen staat”, vertelt hij. “Ik denk dat wij de etappe goed zijn doorgekomen. We hebben geen tijd verloren en zaten er erg comfortabel bij aan de finish. We doen nog steeds mee in het klassement en kijken uit naar de rest van de ronde.”

In het algemeen klassement staat Bardet na vier etappes tiende en Arensman dertiende. Hun achterstand op Simon Yates, de best geklasseerde klassementsrenner, is ongeveer een halve minuut.