Baptiste Planckaert over transfer naar Circus-Wanty Gobert: “Verandering van lucht”

We wisten het u eerder al te melden, maar Circus-Wanty Gobert heeft vandaag aangekondigd dat Baptiste Planckaert en Lorenzo Rota in 2021 deel uitmaken van de selectie. Beide renners tekenen een contract voor twee seizoenen.

Voor de 32-jarige West-Vlaming wordt het team van Hilaire Van Der Schueren zijn vijfde ploeg in twaalf jaar profwielrennen. Planckaert neemt na een moeilijk seizoen afscheid van Bingoal-Wallonie Bruxelles. De renner brak aan het begin van het jaar namelijk zijn sleutelbeen in de Saudi Tour.

“Ik was op zoek naar een iets beter programma”

“Het was een moeilijk jaar voor mij, dus was ik blij dat de overeenkomst met Circus-Wanty Gobert snel geklonken was. Ik was op zoek naar een iets beter programma en verandering van lucht. Nu het team bovendien de stap maakt naar de WorldTour, kan ik zeker rekenen op een uitdagende wedstrijdkalender. Ik mik zoals altijd op minstens één overwinning.”

De 25-jarige Rota kwam dit jaar uit voor Vini Zabù-KTM en verder reed hij vier seizoenen voor Bardiani-CSF. “Ik voel me vereerd om vanaf volgend seizoen van dit grote team deel uit te maken. Ik ben dit jaar mentaal en fysiek gegroeid en voel me klaar voor de volgende stap. Deze eerste ervaring in een buitenlandse ploeg is een droom die uitkomt.”

Positieve ingesteldheid

Ploegleider Hilaire Van Der Schueren zegt het volgende over Baptiste Planckaert: “We houden Baptiste al lange tijd in het oog en nu heeft hij eindelijk voor ons gekozen. We zullen voor hem een programma kiezen dat op zijn lijf is geschreven. Er zijn veel wedstrijden waarin hij een belangrijke rol kan spelen. Zijn positieve ingesteldheid is een meerwaarde.”