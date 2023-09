woensdag 6 september 2023 om 13:35

Banholt organiseert op 9 september NK Gravel, met Terpstra, Zonneveld en Van Empel aan de start

Banholt is zaterdag 9 september the place to be als je liefhebber bent van gravelen. Het Limburgse dorp, ten zuiden van Margraten, organiseert dan namelijk de derde editie van het Nederlands kampioenschap Gravel. Met Niki Terpstra, Thijs Zonneveld, Ivar Slik, Fem van Empel en Tessa Neefjes staan meerdere bekende namen aan de start.

De organisatie van het NK heeft een lokaal parcours van 16 kilometer uitgetekend richting het naastgelegen Herkenrade. Maar liefst 14 kilometer van de ronde bestaat uit gravelwegen. Er is 500 meter aan grasveld en de andere 1,5 kilometer is verhard. De beklimming van de Molenweg (500 meter aan 8,5%) maakt de omloop extra zwaar.

Vorig jaar gingen Marianne Vos en Coen Vermeltfoort er met de Nederlandse titels vandoor in Epe, Gelderland.

Merida NL Gravel Series

Het NK Gravel is onderdeel van een groter gravelweekend in Banholt. De kampioensstrijd behoort ook tot de Merida NL Gravel Series, en daarnaast staat de zesde editie van de Gravel Series Limburg op het programma. Tevens wordt er een Shimano Kids MTB Race verreden.

Om de overlast van het gravelkampioenschap zo klein mogelijk te houden, loopt het parcours deels over privégrond, zijn er verkeersregelaars en worden wandelaars in het gebied gewaarschuwd door een motor die vooruit rijdt. Na afloop van de wedstrijden rijdt de organisatie nog een ronde om het hele parcours op te ruimen.

Programma NK Gravel 2023 in Banholt

10.30 uur – NK Gravel voor vrouwen (2 uur)

10.30 uur – Open NK voor mannen en vrouwen (2 uur)

13.15 uur – NK Gravel voor mannen (3 uur en 15 minuten)

Meer informatie lees je op de website van de NL Gravel Series