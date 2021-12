Baloise Trek Lions kan in X2O Trofee Baal weer rekenen op Lars van der Haar

Lars van der Haar zal op nieuwjaarsdag meedoen aan de X2O Trofee van Baal, zo meldt zijn ploeg Baloise Trek Lions op social media. De 30-jarige Europees kampioen besloot afgelopen donderdag nog te passen voor de Azencross in Loenhout, aangezien Van der Haar al een tijdje kampt met klachten aan de knie.

Van der Haar heeft al sinds een val tijdens de Jaarmarktcross in Niel op 11 november last van de knie. Zijn resultaten waren ook na de val in Niel nochtans goed. Wat heet: hij won zelfs de daaropvolgende Wereldbeker in Tábor. Tot en met de Wereldbeker in Rucphen van vorige week eindigde hij steevast bij de eerste vijf.

In de veldritten van Namen, Dendermonde en Heusden-Zolder kwam de Nederlander echter niet verder dan respectievelijk een twaalfde plaats en twee tiende plekken. Van der Haar besloot vervolgens te passen voor de cross in Loenhout, maar is er enkele dagen later wel gewoon bij in Baal. Dit in tegenstelling tot zijn ploeggenoot Thijs Aerts, die zo nog frisser aan de start wil verschijnen van de Wereldbeker van Hulst van aankomende zondag.

Lees hier de voorbeschouwing op de cross in Baal. Met de GP Sven Nys staat op nieuwjaarsdag de vierde manche van de X2O Trofee op het menu.