Baloise Belgium Tour trekt naar Geraardsbergen en eindigt met tijdrit maandag 9 maart 2020 om 17:43

De finish van de openingsetappe van de Baloise Belgium Tour 2020 ligt op de Vesten in Geraardsbergen. Dat heeft de organisatie van de Ronde van België bekendgemaakt tijdens de parcourspresentatie. Daarnaast valt op dat de tijdrit verplaatst is naar de slotdag.

De Baloise Belgium Tour (UCI 2.Pro) is toe aan de negentigste editie, die op het programma staat van woensdag 10 juni tot en met zondag 14 juni. Beveren organiseert de ploegpresentatie en de start van de openingsrit, die eindigt op de Vesten in Geraardsbergen. De tweede etappe lijkt met een sprint in Knokke-Heist gemaakt voor de sprinters. Een aanvaller kan hier ook winnen; vorig jaar verraste Jan-Willem van Schip het peloton.

Heuveletappes door Limburg en Ardennen

De derde etappe is heuvelachtig, want die trekt van Beringen naar Bilzen, dwars door Belgisch Limburg. Ook in 2002 finishte de Ronde van België met een etappe in Bilzen, destijds met Andrei Tchmil als winnaar. Voor de vierde rit zakt het peloton af naar de Ardennen. Hamoir is de start- en finishplaats, maar onderweg zorgen de beklimmingen van Thier du Moulin, Côte de Warre en de Muur van Hoei voor de nodige lastigheid. Geëindigd wordt met een lokale omloop, waardoor Les Kimones (6,7%) meerdere keren aangedaan wordt.

De tijdrit, die de laatste jaren op de derde dag verreden werd, is dit jaar op de slotdag. De dertien kilometer lange chrono kent start en finish in Averbode. De ‘Gouden Kilometer’ is niet van toepassing op de tijdrit, maar wel in de etappes-in-lijn. Daar zijn bij drie bonificatiesprints binnen een kilometer iedere keer drie, twee en één bonusseconden te verdienen.

Vorig jaar ging de eindoverwinning naar toptalent en eerstejaarsprof Remco Evenepoel.

Baloise Belgium Tour 2020 (10-14 juni) – Rittenschema

Etappe 1: Beveren – Geraardsbergen

Etappe 2: Knokke-Heist – Knokke-Heist

Etappe 3: Beringen – Bilzen

Etappe 4: Hamoir – Hamoir

Etappe 5: Averbode – Averbode (individuele tijdrit)