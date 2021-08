Ballerstedt (Jumbo-Visma) wint slotrit en eindklassement Tour du Pays de Montbéliard

Maurice Ballerstedt heeft de opleidingsploeg van Jumbo-Visma de eindzege bezorgd in de Tour du Pays de Montbéliard. De 20-jarige Duitser, die volgend jaar zal uitkomen voor Alpecin-Fenix, wist in de slotetappe in en rond Etupes een dubbelslag te slaan.

Ballerstedt kwam in de 164,7 kilometer lange slotrit solo over de streep. Reuben Thompson moest genoegen nemen met de tweede plaats, op twintig seconden van de solerende Duitser. Nederlander Rick Pluimers, een teamgenoot van Ballerstedt, won 33 seconden na de binnenkomst van de winnaar de sprint voor de derde plaats. Met Hidde van Veenendaal (achtste) finishte er nog een Nederlander in de top-10.

Ook de Belgen Johan Meens (zesde), Lorenz Van De Wynkele (zevende) en Gil Gelders (tiende) lieten zich zien in de slotetappe. In het algemeen klassement is Ballerstedt ook de grote winnaar, voor Thompson en Van De Wynkele.

In het shirt van Jumbo-Visma Development liet Ballerstedt al een aantal mooie resultaten zien. Zo werd hij in 2020 tweede op het Bergkampioenschap van Duitsland en eindige hij onlangs op het Duits kampioenschap tijdrijden voor beloften ook als tweede achter zijn huidige ploeggenoot Michel Heßmann.