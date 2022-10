Ballerini wint Coppa Bernocchi: “Ik had deze race met rood omcirkeld in mijn agenda”

Davide Ballerini kende een seizoen met enkele ups maar ook de nodige downs, maar vandaag kwam de Italiaan weer eens als eerste over de streep in een wielerkoers. De renner van Quick-Step-Alpha versloeg, na een vermakelijke wedstrijd, Corbin Strong en Stefano Oldani in de sprint.

Ballerini was na afloop vanzelfsprekend erg blij, en toch ook wel een beetje opgelucht, met zijn zege. “Ik had deze race twee maanden geleden al met rood omcirkeld in mijn agenda. Het was een heel zware koers. Alpecin-Deceuninck viel aan met nog vier lokale rondes te gaan en wij trokken door op drie rondes van het einde”, laat hij weten voor de camera van Cyclingpro.net.

Op het moment dat Juju (zijn ploegmaat Julian Alaphilippe, red.) ging, dacht ik dat de wedstrijd voor mij gedaan was. We kwamen echter toch weer terug en vanaf dat moment reden mijn ploeggenoten voor een sprint. Ze weten dat ik snel ben aan de meet en dus werd mijn kaart getrokken.” Ballerini wist het werk van zijn ploeg met verve af te ronden. Voor de 28-jarige renner is het, na een ritzege in de Tour de Wallonie, zijn tweede overwinning van het seizoen.

“Het was geen gemakkelijk jaar. Na mijn zege in de Tour de Wallonie voelde ik dat de conditie er was, maar in de Ronde van Burgos kwam ik zwaar ten val. Daar ben ik nooit meer helemaal van hersteld, tot vandaag! Ik heb erg afgezien, maar ben blij dat ik hier nu weer sta”, vat Ballerini het samen. De Italiaan zal komende donderdag ook nog aan de start verschijnen van de Gran Piemonte.