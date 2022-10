Davide Ballerini snelt naar de zege in vermakelijke Coppa Bernocchi

Davide Ballerini heeft de Coppa Bernocchi 2022 op zijn naam geschreven. De 28-jarige Italiaan van Quick-Step-Alpha Vinyl bleek na een vermakelijke editie de snelste in de sprint van een omvangrijke groep. Ballerini bleef Corbin Strong (Israel-Premier Tech) en Stefano Oldani (Alpecin-Deceuninck) voor.

De Coppa Bernocchi is een van de vele Italiaanse herfstklassiekers. De koers, met start en finish in Legnano, was ruim 190 kilometer lang en kende het zwaarste deel in het middenstuk met zeven passages van de beklimming naar Morazzone (1,5 km aan 6,6%). Toch leek een sprint met een grote groep een realistisch scenario, aangezien het na de laatste klim nog ruim dertig kilometer was tot de streep. En dus was het uitkijken naar mannen als Simone Consonni, Matteo Trentin, Kaden Groves en Davide Ballerini.

Vroege vlucht krijgt de ruimte

Vier koplopers kleurden de openingsuren van de koers. Jon Barrenetxea (Caja Rural-Seguros RGA), Alan Jousseaume (TotalEnergies), Giulio Masotto (Team Corratec) en Francisco Muñoz (EOLO-Kometa) sloegen de handen ineen en kregen een vrijgeleide van het peloton. Op een bepaald moment bedroeg de maximale voorsprong goed zeven minuten. In de eerste koersuren was er nog sprake van een gezapig tempo, maar het bleek stilte voor de storm. Met nog goed 55 kilometer te gaan spatte de koers helemaal uiteen.

Op een van de passages van de beklimming naar Morazzone slaagden veertien renners erin om weg te rijden uit het peloton. En het waren niet de minste namen met onder meer Julian Alaphilippe, Andrea Bagioli, Mikkel Honoré (Quick-Step-Alpha Vinyl), Marc Hirschi, Diego Ulissi, Matteo Trentin (UAE Emirates), Einer Rubio (Movistar), Natnael Tesfatsion (Drone Hopper-Androni Giocattoli), Miguel Ángel López (Astana Qazaqstan), Ion Izagirre (Cofidis) en Romain Grégoire (Groupama-FDJ).

Bedrijvige Alaphilippe kleurt de koers

Het bleek een belangrijk moment in de koers, aangezien het verschil tussen beide groepen al snel opliep naar de minuut. Toch ging het voor Alaphilippe nog niet snel genoeg in de achtervolgende groep: de Fransman trok in zijn kenmerkende stijl door in een poging naar de twee overgebleven koplopers Barrenetxea en Jousseaume te rijden. Hirschi en Rubio roken het gevaar en sprongen mee met Alaphilippe. Met verenigde krachten reden ze in een ruk naar de laatste overblijvers uit de vroege vlucht.

De achtervolgers zaten echter niet ver en dus kregen we al snel weer een hergroepering in de spits van de koers. Onder meer Trentin, Ilan Van Wilder, Izagirre, Grégoire, López, Ulissi en Tesfatsion wisten richting de laatste passage van de Morazzone-klim weer aan te sluiten. We leken even met deze groep naar de voet van de beklimming te rijden, maar Rubio, Ulissi, Ilan Van Wilder en vroege vluchter Jousseaume hadden andere plannen. Deze vier renners profiteerden van een moment van onachtzaamheid in de groep en wisten al snel een mooie voorsprong bijeen te fietsen.

Diverse plottwisten op weg naar Legnano

In de achtervolgende groep zat de klad er duidelijk in, ook al omdat er het nodige afstoppingswerk werd verricht door onder meer Trentin. Dit speelde de koplopers in de kaart: Ulissi, Rubio, Van Wilder en Jousseaume begonnen zo met een voorsprong van driekwart minuut aan de zevende en laatste passage van de Morrazone. Alaphilippe was, ondanks de aanwezigheid van zijn ploegmaat Van Wilder in de voorste groep, duidelijk niet gelukkig met de situatie en trok nog maar eens in de aanval.

De tweevoudig wereldkampioen bleek zo de aanstichter van een counterbeweging in de jacht op de vier koplopers. Bij het ingaan van de laatste dertig kilometer wisten Alaphilippe en co. opnieuw de oversteek te maken en zo hadden we weer een omvangrijke kopgroep van een tiental renners. En er was nog meer volk op komst. Het peloton – met daarin de betere sprinters – was ook bezig aan een opmars en had de koplopers plots in het vizier. Een nieuwe samensmelting leek een kwestie van tijd.

Toch een sprint in de straten van Legnano

Dit bleek echter geen abc’tje voor de sprintersteams, aangezien zeven renners er nog alles aan deden om uit de greep te blijven van het peloton. Alaphilippe, Van Wilder, Hirschi, Jhonatan Narváez, Alessandro Covi, Corbin Strong en Stefano Oldani lieten zich niet zomaar inrekenen, maar op iets minder dan tien kilometer van de meet kwam er dan toch een einde aan hun avontuur. We konden ons vanaf dat moment gaan opmaken voor een sprint met een omvangrijke groep.

Quick-Step-Alpha Vinyl besloot het meteen over een andere boeg te gooien en zette zich op kop voor zijn sprinter Davide Ballerini. Mauri Vansevenant wist in de laatste drie kilometer nog een flinke kopbeurt voor zijn rekening te nemen en vervolgens was het aan een ploegmaat om het tempo hoog te houden, maar de Belgische formatie werd net voor het aansnijden van de laatste kilometer overvleugeld door UAE Emirates. De man om het af te maken, Trentin, was in de sprint echter niet opgewassen tegen zijn landgenoot Ballerini.

Die laatste begon in een ideale positie aan de sprint, kwam er met enkele machtige pedaalslagen uit en snelde op overtuigende wijze naar zijn tweede zege van het seizoen. Corbin Strong eindigde als tweede, Stefano Oldani was derde. Ballerini volgt op de erelijst zijn ploeggenoot Remco Evenepoel op.