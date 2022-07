Ballerini na ritzege in Tour de Wallonie: “Heb hier lang op gewacht”

Voor het eerst sinds zijn overwinning in de Omloop Het Nieuwsblad 2021 heeft Davide Ballerini weer een zege op zak gestoken. De Italiaanse coureur van Quick-Step-Alpha Vinyl was de beste in de vierde rit van de Tour de Wallonie. “Ik heb hier lang op gewacht”, erkent hij in het flashinterview.

Hoewel Ballerini het ook in een massasprint kan, besloot hij in Wallonië ten aanval te trekken. Hij zat mee in de vlucht van zes en bleef samen met José Joaquin Rojas en Rui Oliveira over op de slotklim. Vanuit de favorietengroep kon alleen Matthias Skjelmose de oversteek maken. Ballerini won uiteindelijk de sprint van dat viertal. “Ik voelde mij heel goed. Ik weet dat ik goed kan sprinten, maar je weet nooit hoe goed de anderen zijn”, vertelt de Italiaan.

“Het was heel moeilijk vandaag. Eerst al vanuit de vluchtgroep. Opeens verloren we vijf minuten van onze voorsprong in 20 kilometer tijd, dus ik wist dat het lastig ging worden. Maar we zijn blijven rijden en wilden samen blijven tot het einde. Alleen iemand van Trek-Segafredo (Skjelmose, red.) kwam nog terug op de laatste klim. Daar hadden we nog tien seconden voorsprong, maar we hielden stand en haalden het tot de finish”, beschrijft Ballerini.

Alaphilippe en Keisse

Het draaide uiteindelijk uit op een sprint met vier, vlak voor een aanstormend, uitgedund peloton. “Ik wist dat ik de snelste was in de kopgroep, maar ik weet ook dat Oliveira snel is. Ik heb er daarom alles uitgehaald”, zegt Ballerini, die deze ronde met Julian Alaphilippe, Iljo Keisse en Dries Devenyns al drie ploegmaats zag uitvallen. “Dat is zo jammer, vooral voor Alaphilippe. Gisteren sprak ik nog met Iljo. Hij zei dat ik vandaag in de vlucht moest gaan, en dat is gelukt. Deze zege is ook voor Iljo.”