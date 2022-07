Davide Ballerini boekt eerste seizoenszege na dag in de aanval in Tour de Wallonie

Davide Ballerini heeft dinsdag de vierde etappe van de Tour de Wallonie. De Italiaan van Quick-Step-Alpha Vinyl won in Couvin de sprint van een groep van vier, die in de heuvelachtige finale uit handen bleef van een aanstormend pelotonnetje. Ballerini bleef José Joaquin Rojas en Rui Oliveira, met wie hij al de hele dag in de aanval reed, voor. De leiding blijft in handen van Robert Stannard van Alpecin-Deceuninck.

In de eerste helft van de etappe lagen drie gecategoriseerde heuvels. Nog voor die klimmetjes reed de kopgroep van de dag weg, met Kenneth Vanbilsen (Cofidis), Thijs Aerts (Baloise-Trek Lions), Davide Ballerini (Quick-Step-Alpha Vinyl), Cameron Wurf (INEOS Grenadiers), José Joaquín Rojas (Movistar) en Rui Oliveira (UAE Emirates).

Van dat zestal was Rojas de best geplaatste, op negen minuten van leider Robert Stannard. De kopgroep kreeg meer dan zeven minuten voorsprong van het peloton. Dat verschil werd op het lastige circuit, met ruim 3.000 hoogtemeters, snel gedicht onder aanvoering van Intermarché-Wanty-Gobert, maar groeide vervolgens weer richting de vijf minuten.

Heuvelachtige finale

De finale werd op 50 kilometer van de finish geopend met de Côte de L’Ermitage (6 km aan 2,8%). Daarna ging het constant op en af, met in de slotfase de Côte du Barrage du Ry de Rome (5,2 km aan 3,1%) met de top op 5 kilometer voor de streep.

Groupama-FDJ en Bingoal-Pauwels Sauces-WB deden in de voorfinale het achtervolgingswerk. Zij brachten het verschil met de zes koplopers terug tot onder de twee minuten. Dat was het verschil ter hoogte van de tussensprint in Presgaux. Daarna ging het dichtrijden van het gat moeizamer, maar het lastige parcours was wel in het voordeel van het peloton.

Door de nervositeit in het peloton waren er ook wat valpartijen in de finale, met onder meer Thibau Nys onder de slachtoffers. Op hem werd niet gewacht. Onder meer Lotto Soudal trok het tempo de lucht in in aanloop naar de Côte du Barrage du Ry de Rome. Daar was het Biniam Girmay die op het steile deel versnelde, gevolgd door een aanval van Guillaume Martin. Hij kreeg een klein groepje mee, dat de laatste vluchters in het zicht kreeg.

Skjelmose springt naar drie vroege vluchters

Klassementsleider Robert Stannard was erg attent op de aanval van Martin, net als onder meer Matthias Skjelmose, Omer Goldstein, Maxim Van Gils en Lorenzo Rota. De Deen van Trek-Segafredo probeerde het gaatje te dichten met Ballerini, Rojas en Oliveira en dat lukte net voor de top van dat laatste klimmetje. Even kreeg Stannard wat problemen, maar hij hield stand in de grote favorietengroep net daarachter.

De laatste vijf kilometer richting Couvin gingen in dalende lijn. Skjelmose, Ballerini, Rojas en Oliveira gingen met lichte voorsprong op de achtervolgende groep die afdaling in. Onder meer AG2R Citroën leidde de achtervolging en daardoor werd het nog spannend. In de kopgroep was er namelijk ook wat onenigheid. Skjelmose reed vol voor zijn eigen klassement, maar loodste zo zijn medevluchters naar de streep. Het was Ballerini daarna de sprint won, voor Rojas en Oliveira.

Skjelmose moest het doen met een vierde plaats, waardoor hij naast de bonificatieseconden greep. Zijn inspanningen leidden dus tot weinig, ook omdat het sprintende peloton achter hem dichtbij kwam. Biniam Girmay won de sprint van die groep, voor Matteo Trentin en Milan Menten. In het algemeen klassement veranderde weinig, want alle favorieten eindigden in dezelfde tijd.