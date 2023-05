Ballerini aangeslagen na opgave Evenepoel, maar: “Aan ons om knop om te draaien”

Er is al veel gezegd en geschreven over de opgave van Remco Evenepoel. De Belg testte zondagavond positief op COVID-19 en stapt daarom uit de Giro d’Italia. Dit is uiteraard een flinke klap voor zijn ploeg Soudal Quick-Step. “Er is zoveel werk in de voorbereiding gekropen”, geeft Davide Ballerini aan in gesprek met Het Laatste Nieuws.

Voor Remco Evenepoel zit de Giro d’Italia er na negen dagen op. De wereldkampioen heeft zondag na de door hem gewonnen tijdrit naar Cesena positief getest op het coronavirus en moet naar huis. En dat terwijl Evenepoel (weer) aan de leiding stond in het algemeen klassement. Weg Girodroom.

Zijn ploeggenoot Ballerini heeft op de eerste rustdag ook gereageerd op de terugtrekking van zijn kopman. “Wat kan ik zeggen? Het was een enorme klap. Er is zoveel werk in de voorbereiding gekropen. Het is dus lastig om hiermee om te gaan.”

Lees ook: Remco Evenepoel stapt uit Giro d’Italia

Ballerini wil echter niet bij de pakken neerzitten. “Het is aan ons om de knop om te draaien en gemotiveerd te blijven. De ploeg gaat er nu alles aan doen om nog een rit te winnen.” Evenepoel is voorlopig de enige renner van Soudal Quick-Step die positief heeft getest op het coronavirus.