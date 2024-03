maandag 11 maart 2024 om 16:54

Bakelants kritisch op Evenepoel en zijn ploeg na Parijs-Nice: “Er mocht meer verwacht worden”

Een ritzege, twee nevenklassementen en een tweede plaats in de eindafrekening: Remco Evenepoel liet zich nadrukkelijk zien in zijn allereerste Parijs-Nice. Jan Bakelants plaatst in de podcast Wuyts & Vlaeminck echter ook enkele kritische kanttekeningen.

“In alle eerlijkheid, er mocht meer verwacht worden van Evenepoel”, begint Bakelants. “Ik ben ervan overtuigd dat hij zelf ook meer had verwacht. Dit jaar staat in het teken van de Tour de France. En dan hoop je ofwel om niet te winnen en een belangrijke les te leren in Parijs-Nice ofwel om te winnen.”

“Van de drie belangrijke rittenkoersen die hij dit jaar zal rijden, was dit de eerste. Het was ongetwijfeld ook de makkelijkste koers om te winnen, zeker als je naar de tegenstanders kijkt”, aldus Bakelants. Evenepoel moest na acht dagen zijn meerdere erkennen in de Amerikaan Matteo Jorgenson van Visma | Lease a Bike.

“Ik stel me echt vragen bij de manier waarop ze alles managen”

Bakelants kijkt ook met een kritische blik naar het functioneren van Soudal Quick-Step, de ploeg van Evenepoel. “Remco was lovend over zijn ploegmaats, maar ik stel toch vast dat op cruciale momenten niet werd gebracht wat er eigenlijk verwacht moet worden. Ik vraag me dan af waarom je een transfer gaat afronden van Mikel Landa voor 1 tot 1,5 miljoen euro, om die uiteindelijk niet mee te nemen naar een van de drie belangrijkste wedstrijden.”

“Ik stel me echt vragen bij de manier waarop ze bij die ploeg alles managen. Dat staat eigenlijk nog los van Remco”, klinkt het scherp. “Dat kan gewoon beter.”